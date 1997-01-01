smbr.ru: Журнал «Сумбур»

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Журнал «Сумбур»
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ЛичностиХуд. литератураСтраны и городаДеликатес
ЛичностиХуд. литератураСтраны и городаДеликатес

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Страны и города: Кучук-Ламбат в людях и судьбах

Худ. литература: Юрий Афанасьев. Повесть «Четвёртое измерение»

Разное: Такси «Твоя карма приехала»

Худ. литература: Дарья Шило. Книга «Изнанка зеркала»

Личности: Вячеслав Демидов. Книга «Безмерность Марины»

Читающий район

Литературный конкурс
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В рамках литературного конкурса «Купель» стартовал проект «Читающий район». В качестве основных тем предложены две: «Мой любимый учитель», «Судьба моей семьи – история Отчизны». Приглашаем откликнуться педагогов, учащихся школ России и принять участие в данном проекте.

Личности

Интересно о людях
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Роман с властью

Люди, располагающие властью, – императоры, чекисты, члены Политбюро и даже некоторые современные олигархи – всегда считали хорошим тоном взять на содержание балерину. Самыми блистательными фаворитками российских режимов были Матильда Кшесинская, Ольга Спесивцева, Галина Уланова. Власть, даже самая кровавая и аморальная, нуждается в красоте.

Художественная литература

Вечные ценности
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Девочка, наступившая на хлеб

Вы, конечно, слышали о девочке, которая наступила на хлеб, чтобы не запачкать башмачков, слышали и о том, как плохо ей потом пришлось. Она была бедная, но гордая и спесивая девочка. В ней, как говорится, были дурные задатки.

Страны и города

Интересно о местах
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Барселона

Барселона – совершенный, изумительно красивый город. Все истории про слонов Ганнибала, баснословные доходы каталонских промышленников не объясняют, как могло случиться такое чудо. Назойливое ощущение, что каталонская столица была не сотворена, а рождена. В этом раю проходят соревнования «Формула-1».

Деликатес

Душевно об изысканных кушаньях
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Пармезан – сырный король

Название «пармезан» стало настолько привычным, что далеко не каждый сразу вспомнит, откуда родом этот сыр. Парадокс, но «русским» стал продукт, который производится исключительно на территории Италии, да еще в строго ограниченной области. Видимо, фраза «гений принадлежит всему человечеству» правомерна не только по отношению к людям.

Самогон, купить самогонный аппарат

Разное

Интересно обо всём
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Путь бойца

От подножия горы ведет много путей на вершину. Но какой бы из них ты ни избрал, поднявшись наверх, увидишь ту же луну, что и все остальные. Так говорится в старой японской притче. В мире есть много эффективных боевых школ. И любая из них способна привести тебя к победе.

Модная плитка для ванной из Испании

Свято-Троицкий Ионинский монастырь – история монастыря, фотогалерея, аудиотрансляции богослужений, ответы на вопросы, сведения для паломников.

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