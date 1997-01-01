smbr.ru: Журнал «Сумбур»

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Журнал «Сумбур»
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ЛичностиХуд. литератураСтраны и городаДеликатес
ЛичностиХуд. литератураСтраны и городаДеликатес

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Страны и города: Кучук-Ламбат в людях и судьбах

Худ. литература: Юрий Афанасьев. Повесть «Четвёртое измерение»

Разное: Такси «Твоя карма приехала»

Худ. литература: Дарья Шило. Книга «Изнанка зеркала»

Личности: Вячеслав Демидов. Книга «Безмерность Марины»

Читающий район

Литературный конкурс
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В рамках литературного конкурса «Купель» стартовал проект «Читающий район». В качестве основных тем предложены две: «Мой любимый учитель», «Судьба моей семьи – история Отчизны». Приглашаем откликнуться педагогов, учащихся школ России и принять участие в данном проекте.

Личности

Интересно о людях
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Карл Лагерфельд – великий мистификатор

Из здания, в котором проходил показ одной из коллекций Дома Chanel, вышла процессия, возглавляемая седовласым господином в отменном черном костюме, больших темных очках и с веером в руке. За ним следовала свита – все в темных костюмах и белых сорочках. Они шли достаточно быстро, но не суетливо, оставляя в воздухе некую мистическую субстанцию.

Художественная литература

Вечные ценности
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Как хороша!

Его околдовала красота форм, он видел только футляр, а не то, что в нем, а это большой промах, особенно если дело идет о браке! Износится футляр, сотрется позолота, и пожалеешь о покупке.

Страны и города

Интересно о местах
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Токио – стресс-сити

Токио в Японии – это страна в стране. В Токио успешно смешиваются все возможные стереотипы Востока и Запада, из Токио со страшной силой прут и становятся модными музыка, мода, парфюмерия. Из Токио – не из Японии.

Деликатес

Душевно об изысканных кушаньях
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Оливки, маслины

В Библии олива – символ возрождения, возвращения и воскресения. Оливой восхищались египтяне, греки считали ее священной. Оливковое масло горячит кровь, подгоняет сердце, заставляет много и вкусно есть, страстно и крепко любить, вообще жить долго и счастливо.

Самогон, купить самогонный аппарат

Разное

Интересно обо всём
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Год Козы

2003 год будет годом Черной или Водяной Козы, главными цветами которой являются черный, рыжий и синий. Можно ожидать, что наступающий год принесет много хорошего. В отличие от прошедшего года Лошади, когда изменения происходят внезапно, несколько сумбурно и хаотично, в 2003 году любые перемены будут более продуманными и подготовленными.

Модная плитка для ванной из Испании

Свято-Троицкий Ионинский монастырь – история монастыря, фотогалерея, аудиотрансляции богослужений, ответы на вопросы, сведения для паломников.

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