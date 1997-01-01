smbr.ru: Журнал «Сумбур»

Страны и города: Кучук-Ламбат в людях и судьбах
Худ. литература: Юрий Афанасьев. Повесть «Четвёртое измерение»
Разное: Такси «Твоя карма приехала»
Худ. литература: Дарья Шило. Книга «Изнанка зеркала»
В рамках литературного конкурса «Купель» стартовал проект «Читающий район». В качестве основных тем предложены две: «Мой любимый учитель», «Судьба моей семьи – история Отчизны». Приглашаем откликнуться педагогов, учащихся школ России и принять участие в данном проекте.
Карл Лагерфельд – великий мистификатор
Из здания, в котором проходил показ одной из коллекций Дома Chanel, вышла процессия, возглавляемая седовласым господином в отменном черном костюме, больших темных очках и с веером в руке. За ним следовала свита – все в темных костюмах и белых сорочках. Они шли достаточно быстро, но не суетливо, оставляя в воздухе некую мистическую субстанцию.
Его околдовала красота форм, он видел только футляр, а не то, что в нем, а это большой промах, особенно если дело идет о браке! Износится футляр, сотрется позолота, и пожалеешь о покупке.
Токио в Японии – это страна в стране. В Токио успешно смешиваются все возможные стереотипы Востока и Запада, из Токио со страшной силой прут и становятся модными музыка, мода, парфюмерия. Из Токио – не из Японии.
В Библии олива – символ возрождения, возвращения и воскресения. Оливой восхищались египтяне, греки считали ее священной. Оливковое масло горячит кровь, подгоняет сердце, заставляет много и вкусно есть, страстно и крепко любить, вообще жить долго и счастливо.
2003 год будет годом Черной или Водяной Козы, главными цветами которой являются черный, рыжий и синий. Можно ожидать, что наступающий год принесет много хорошего. В отличие от прошедшего года Лошади, когда изменения происходят внезапно, несколько сумбурно и хаотично, в 2003 году любые перемены будут более продуманными и подготовленными.
Модная плитка для ванной из Испании
Свято-Троицкий Ионинский монастырь – история монастыря, фотогалерея, аудиотрансляции богослужений, ответы на вопросы, сведения для паломников.