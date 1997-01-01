smbr.ru: Журнал «Сумбур»

Художественная литература

Вечные ценности

Избавилась

Муж маркизы стал совершенно невыносим, и она решила от него избавиться. Однако это было не просто, что она не предпринимала, развод он не давал. Тогда она изобличила его, сыграв на слабости. Ловко у неё получилось.