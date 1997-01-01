smbr.ru: Журнал «Сумбур»

Страны и города: Кучук-Ламбат в людях и судьбах
Худ. литература: Юрий Афанасьев. Повесть «Четвёртое измерение»
Разное: Такси «Твоя карма приехала»
Худ. литература: Дарья Шило. Книга «Изнанка зеркала»
В рамках литературного конкурса «Купель» стартовал проект «Читающий район». В качестве основных тем предложены две: «Мой любимый учитель», «Судьба моей семьи – история Отчизны». Приглашаем откликнуться педагогов, учащихся школ России и принять участие в данном проекте.
«Гений и злодейство – две вещи несовместные». Так ли это? Ричард Дадд провел сорок три года в отделении умалишенных уголовных преступников Вифлеемского госпиталя для душевнобольных. Спустя сто лет одна из его картин была продана за полмиллиона фунтов стерлингов.
В кухне кто-то вел беседу – домовой! Домовой в сером балахоне и красненькой шапочке. Ты знаешь его! Он был в кухне, обозревал там горшки. Он говорил, но его никто не слушал, кроме большого черного кота – «сливкокрада», как величала его хозяйка.
Генрих IV сказал: «Париж стоит обедни», а кто-то перефразировал: «Если бы не было Парижа, его надо было бы придумать». Орловский помещик Тургенев до последних дней жизни не мог с ним расстаться, а Паустовский, когда мы были с ним в Париже, сказал: «Вы знаете, у меня здесь даже астма проходит», – а парижский воздух, увы, далеко не коктебельский.
Считается, что на всей планете больше всего сосисок-колбасок поедают немцы. Чистая правда. Многие сотни лет в этих краях варят пиво и готовят колбасу. И успели добиться в этом деле огромных успехов: общепризнано, что самые лучшие колбасные изделия – немецкие. А самые вкусные из всех немецких колбасок – баварские.
Акции Интернет-компаний, впервые выходящих на рынок, вырастают за день на 140 процентов. И это несмотря на то, что ни одна из таких компаний прибыли пока не принесла. Русские Интернет-магнаты изо всех сил стараются подтянуться к американским коллегам.
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Свято-Троицкий Ионинский монастырь – история монастыря, фотогалерея, аудиотрансляции богослужений, ответы на вопросы, сведения для паломников.