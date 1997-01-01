smbr.ru: Журнал «Сумбур»

Страны и города: Кучук-Ламбат в людях и судьбах
Худ. литература: Юрий Афанасьев. Повесть «Четвёртое измерение»
Разное: Такси «Твоя карма приехала»
Худ. литература: Дарья Шило. Книга «Изнанка зеркала»
В рамках литературного конкурса «Купель» стартовал проект «Читающий район». В качестве основных тем предложены две: «Мой любимый учитель», «Судьба моей семьи – история Отчизны». Приглашаем откликнуться педагогов, учащихся школ России и принять участие в данном проекте.
Признаваясь всему миру в своей последней, единственной, волшебной любви, которой не было в реальной жизни, стареющий Набоков писал: «Поэты стареют, а нимфетки смеются над ними, бесстыдно улыбаются вишневыми губами, дразнят голыми коленками. Такой была и Лолита – «моя американская, милая, бессмертная, мертвая любовь; ибо она мертва и бессмертна».
«Все это я сообщаю для того, чтобы объяснить вам, почему я отягощен этими оковами и сижу в камере обреченных. Я не сумасшедший, а только одна из бесчисленных жертв беса противоречия.»
Здесь Жорж Санд разбила сердце Альфреду де Мюссе, а Элизабет Тейлор наслаждалась двумя из пяти своих медовых месяцев. Здесь Пруст и Байрон встретили свою Музу, а великая итальянская актриса Элеонора Дузе закрутила самый трагический в своей жизни роман. Отелю «Даниэли» (Danieli) почти пятьсот лет – и ему есть что рассказать своим постояльцам...
Корейцам мы обязаны многим, без чего трудно представить свою жизнь. Бытовая техника LG и Samsung, автомобили Daewoo, Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, Олимпийские игры в Сеуле и, наконец, чемпионат мира по футболу. Но все это не главное. Главное – это корейская морковка.
О распятии Иисуса и его чудесном воскрешении рассказывает нам Библия. Изложение предельно кратко, гармонично и проникновенно. Что переживали те, кому суждено было стать свидетелями этих событий? Ведь они ещё не знали, что Иисусу надлежало воскреснуть из мертвых.
Модная плитка для ванной из Испании
Свято-Троицкий Ионинский монастырь – история монастыря, фотогалерея, аудиотрансляции богослужений, ответы на вопросы, сведения для паломников.