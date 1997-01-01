smbr.ru: Журнал «Сумбур»

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Умеете ли вы чистить зубы?

Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что если бы каждый из нас правильно чистил зубы, через одно-два поколения это заболевание было бы ликвидировано. И все же большинство посетителей стоматологических кабинетов – люди, до сих пор не научившиеся чистить зубы.

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