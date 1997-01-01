smbr.ru: Журнал «Сумбур»

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Год Козы

2003 год будет годом Черной или Водяной Козы, главными цветами которой являются черный, рыжий и синий. Можно ожидать, что наступающий год принесет много хорошего. В отличие от прошедшего года Лошади, когда изменения происходят внезапно, несколько сумбурно и хаотично, в 2003 году любые перемены будут более продуманными и подготовленными.

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