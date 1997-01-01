smbr.ru: Журнал «Сумбур»

Деликатес

Душевно об изысканных кушаньях

Корейская морковка

Корейцам мы обязаны многим, без чего трудно представить свою жизнь. Бытовая техника LG и Samsung, автомобили Daewoo, Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, Олимпийские игры в Сеуле и, наконец, чемпионат мира по футболу. Но все это не главное. Главное – это корейская морковка.

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