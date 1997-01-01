smbr.ru: Журнал «Сумбур»

Страны и города: Кучук-Ламбат в людях и судьбах
Худ. литература: Юрий Афанасьев. Повесть «Четвёртое измерение»
Разное: Такси «Твоя карма приехала»
Худ. литература: Дарья Шило. Книга «Изнанка зеркала»
В рамках литературного конкурса «Купель» стартовал проект «Читающий район». В качестве основных тем предложены две: «Мой любимый учитель», «Судьба моей семьи – история Отчизны». Приглашаем откликнуться педагогов, учащихся школ России и принять участие в данном проекте.
Люди, располагающие властью, – императоры, чекисты, члены Политбюро и даже некоторые современные олигархи – всегда считали хорошим тоном взять на содержание балерину. Самыми блистательными фаворитками российских режимов были Матильда Кшесинская, Ольга Спесивцева, Галина Уланова. Власть, даже самая кровавая и аморальная, нуждается в красоте.
Вы, конечно, слышали о девочке, которая наступила на хлеб, чтобы не запачкать башмачков, слышали и о том, как плохо ей потом пришлось. Она была бедная, но гордая и спесивая девочка. В ней, как говорится, были дурные задатки.
Барселона – совершенный, изумительно красивый город. Все истории про слонов Ганнибала, баснословные доходы каталонских промышленников не объясняют, как могло случиться такое чудо. Назойливое ощущение, что каталонская столица была не сотворена, а рождена. В этом раю проходят соревнования «Формула-1».
Название «пармезан» стало настолько привычным, что далеко не каждый сразу вспомнит, откуда родом этот сыр. Парадокс, но «русским» стал продукт, который производится исключительно на территории Италии, да еще в строго ограниченной области. Видимо, фраза «гений принадлежит всему человечеству» правомерна не только по отношению к людям.
От подножия горы ведет много путей на вершину. Но какой бы из них ты ни избрал, поднявшись наверх, увидишь ту же луну, что и все остальные. Так говорится в старой японской притче. В мире есть много эффективных боевых школ. И любая из них способна привести тебя к победе.
Модная плитка для ванной из Испании
Свято-Троицкий Ионинский монастырь – история монастыря, фотогалерея, аудиотрансляции богослужений, ответы на вопросы, сведения для паломников.