smbr.ru: Журнал «Сумбур»

Страны и города: Кучук-Ламбат в людях и судьбах
Худ. литература: Юрий Афанасьев. Повесть «Четвёртое измерение»
Разное: Такси «Твоя карма приехала»
Худ. литература: Дарья Шило. Книга «Изнанка зеркала»
В рамках литературного конкурса «Купель» стартовал проект «Читающий район». В качестве основных тем предложены две: «Мой любимый учитель», «Судьба моей семьи – история Отчизны». Приглашаем откликнуться педагогов, учащихся школ России и принять участие в данном проекте.
Великий Наполеон I прославился не только как военный стратег и политик. Наполеон обожал женщин, он не мыслил своего существования без них. Ради женщин он откладывал в сторону дела, забывал о своих грандиозных планах, солдатах и маршалах. Он тратил миллиарды, чтобы привлечь женщин, написал тысячи любовных писем, чтобы соблазнить их.
Мать заломила руки, упала на колени и взмолилась творцу: «Не внемли мне, когда я прошу о чем-либо, несогласном с твоею всеблагою волей! Не внемли мне! Не внемли мне!»
«Я увидел Париж. Я так давно мечтал о нем – еще задолго до своего рождения. Если б на земле был единственный этот город, и тогда бы человечество прожило жизнь не зря...» Париж глазами нашего соотечественника – это здорово.
Корейцам мы обязаны многим, без чего трудно представить свою жизнь. Бытовая техника LG и Samsung, автомобили Daewoo, Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, Олимпийские игры в Сеуле и, наконец, чемпионат мира по футболу. Но все это не главное. Главное – это корейская морковка.
От подножия горы ведет много путей на вершину. Но какой бы из них ты ни избрал, поднявшись наверх, увидишь ту же луну, что и все остальные. Так говорится в старой японской притче. В мире есть много эффективных боевых школ. И любая из них способна привести тебя к победе.
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Свято-Троицкий Ионинский монастырь – история монастыря, фотогалерея, аудиотрансляции богослужений, ответы на вопросы, сведения для паломников.