smbr.ru: Журнал «Сумбур»

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Журнал «Сумбур»
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ЛичностиХуд. литератураСтраны и городаДеликатес
ЛичностиХуд. литератураСтраны и городаДеликатес

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Страны и города: Кучук-Ламбат в людях и судьбах

Худ. литература: Юрий Афанасьев. Повесть «Четвёртое измерение»

Разное: Такси «Твоя карма приехала»

Худ. литература: Дарья Шило. Книга «Изнанка зеркала»

Личности: Вячеслав Демидов. Книга «Безмерность Марины»

Читающий район

Литературный конкурс
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В рамках литературного конкурса «Купель» стартовал проект «Читающий район». В качестве основных тем предложены две: «Мой любимый учитель», «Судьба моей семьи – история Отчизны». Приглашаем откликнуться педагогов, учащихся школ России и принять участие в данном проекте.

Личности

Интересно о людях
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Охотник на бабочек

Признаваясь всему миру в своей последней, единственной, волшебной любви, которой не было в реальной жизни, стареющий Набоков писал: «Поэты стареют, а нимфетки смеются над ними, бесстыдно улыбаются вишневыми губами, дразнят голыми коленками. Такой была и Лолита – «моя американская, милая, бессмертная, мертвая любовь; ибо она мертва и бессмертна».

Художественная литература

Вечные ценности
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Бес противоречия

«Все это я сообщаю для того, чтобы объяснить вам, почему я отягощен этими оковами и сижу в камере обреченных. Я не сумасшедший, а только одна из бесчисленных жертв беса противоречия.»

Страны и города

Интересно о местах
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Отель разбитых сердец

Здесь Жорж Санд разбила сердце Альфреду де Мюссе, а Элизабет Тейлор наслаждалась двумя из пяти своих медовых месяцев. Здесь Пруст и Байрон встретили свою Музу, а великая итальянская актриса Элеонора Дузе закрутила самый трагический в своей жизни роман. Отелю «Даниэли» (Danieli) почти пятьсот лет – и ему есть что рассказать своим постояльцам...

Деликатес

Душевно об изысканных кушаньях
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Корейская морковка

Корейцам мы обязаны многим, без чего трудно представить свою жизнь. Бытовая техника LG и Samsung, автомобили Daewoo, Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, Олимпийские игры в Сеуле и, наконец, чемпионат мира по футболу. Но все это не главное. Главное – это корейская морковка.

Самогон, купить самогонный аппарат

Разное

Интересно обо всём
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Воскресение Иисуса

О распятии Иисуса и его чудесном воскрешении рассказывает нам Библия. Изложение предельно кратко, гармонично и проникновенно. Что переживали те, кому суждено было стать свидетелями этих событий? Ведь они ещё не знали, что Иисусу надлежало воскреснуть из мертвых.

Модная плитка для ванной из Испании

Свято-Троицкий Ионинский монастырь – история монастыря, фотогалерея, аудиотрансляции богослужений, ответы на вопросы, сведения для паломников.

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