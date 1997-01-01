smbr.ru smbr.ru
Журнал «Сумбур»
smbr.ru: Журнал «Сумбур»
ЛичностиХуд. литератураСтраны и городаДеликатес
ЛичностиХуд. литератураСтраны и городаДеликатес

Новое на сайте

Опубликовано недавно
карта сайта

Страны и города: Кучук-Ламбат в людях и судьбах

Худ. литература: Юрий Афанасьев. Повесть «Четвёртое измерение»

Разное: Такси «Твоя карма приехала»

Худ. литература: Дарья Шило. Книга «Изнанка зеркала»

Личности: Вячеслав Демидов. Книга «Безмерность Марины»

Читающий район

Литературный конкурс
подробнее

В рамках литературного конкурса «Купель» стартовал проект «Читающий район». В качестве основных тем предложены две: «Мой любимый учитель», «Судьба моей семьи – история Отчизны». Приглашаем откликнуться педагогов, учащихся школ России и принять участие в данном проекте.

Личности

Интересно о людях
оглавление раздела

Антонио Гауди

Он либо гений, либо сумасшедший. Чудак, который стал строить здания немыслимых форм, где ни одной прямой линии, все волнистые, плавные, будто это не дом, а живое существо из камня. Безумные проекты Антонио Гуди не были признаны при жизни, а сам он умер нищим под колёсами трамвая.

Художественная литература

Вечные ценности
оглавление раздела

Совесть в искусстве

Рассказ известного американского писателя О. Генри. Несколько минут чтения и масса удовольствия.

Страны и города

Интересно о местах
оглавление раздела

Городские прогулки. Нью-Йорк

Менее всего интересно гулять по Нью-Йорку. Там я выходил рано утром, когда все еще спали, и бродил по улицам вокруг гостиницы. Было скучно.

Деликатес

Душевно об изысканных кушаньях
оглавление раздела

Фуа гра

Фуа гра относится к тем блюдам, которые, возможно, пробовал не каждый, но о которых наслышаны все. Воображение сразу начинает рисовать сверкающие хрусталем ресторанные залы с фарфоровой посудой и серебряными приборами. И кто бы мог подумать, что одним из величайших гастрономических деликатесов в человеческой истории станет обычная гусиная печень!

Самогон, купить самогонный аппарат

Разное

Интересно обо всём
оглавление раздела

Путь бойца

От подножия горы ведет много путей на вершину. Но какой бы из них ты ни избрал, поднявшись наверх, увидишь ту же луну, что и все остальные. Так говорится в старой японской притче. В мире есть много эффективных боевых школ. И любая из них способна привести тебя к победе.

Модная плитка для ванной из Испании

Свято-Троицкий Ионинский монастырь – история монастыря, фотогалерея, аудиотрансляции богослужений, ответы на вопросы, сведения для паломников.

© МОО «Наука и техника», 1997...2017
Яндекс цитирования сайта smbr.ru
Яндекс.Метрика