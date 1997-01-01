smbr.ru: Журнал «Сумбур»

Деликатес

Душевно об изысканных кушаньях

Абсент

Слово «абсент» обещает многое – ощущение измененной, волшебно преобразившейся реальности, приключение из тех, что переживали Пикассо, Тулуз-Лотрек, Верлен, Рембо, Ван Гог. Они знали, что абсент – это билет в один конец, в страну, из которой не хочется возвращаться.

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