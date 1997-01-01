smbr.ru: Журнал «Сумбур»

Страны и города: Кучук-Ламбат в людях и судьбах
Худ. литература: Юрий Афанасьев. Повесть «Четвёртое измерение»
Разное: Такси «Твоя карма приехала»
Худ. литература: Дарья Шило. Книга «Изнанка зеркала»
В рамках литературного конкурса «Купель» стартовал проект «Читающий район». В качестве основных тем предложены две: «Мой любимый учитель», «Судьба моей семьи – история Отчизны». Приглашаем откликнуться педагогов, учащихся школ России и принять участие в данном проекте.
Сербского писателя Милорада Павича называют автором первой книги XXI века, рассказчиком, равным Гомеру. Сегодня Павич – один из самых популярных писателей планеты. Классик, и с этим никто не спорит.
Муж маркизы стал совершенно невыносим, и она решила от него избавиться. Однако это было не просто, что она не предпринимала, развод он не давал. Тогда она изобличила его, сыграв на слабости. Ловко у неё получилось.
Великая китайская стена – памятник трагический, рассказывающий о сказочном богатстве, спеси и могуществе китайских императоров и о напрасности бесчисленных жертв, ибо это сооружение так и не выполнило отведенной ему роли.
Для тех, кто смотрел фильм «Шоколад» и погружался в состояние нирваны при виде замысловатых кондитерских изделий, будут чудесным подарком рецепты, занесённые мудрым северным ветром из Парижа.
Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что если бы каждый из нас правильно чистил зубы, через одно-два поколения это заболевание было бы ликвидировано. И все же большинство посетителей стоматологических кабинетов – люди, до сих пор не научившиеся чистить зубы.
Модная плитка для ванной из Испании
Свято-Троицкий Ионинский монастырь – история монастыря, фотогалерея, аудиотрансляции богослужений, ответы на вопросы, сведения для паломников.