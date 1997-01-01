smbr.ru smbr.ru
Журнал «Сумбур»
smbr.ru: Журнал «Сумбур»
ЛичностиХуд. литератураСтраны и городаДеликатес
ЛичностиХуд. литератураСтраны и городаДеликатес

Новое на сайте

Опубликовано недавно
карта сайта

Страны и города: Кучук-Ламбат в людях и судьбах

Худ. литература: Юрий Афанасьев. Повесть «Четвёртое измерение»

Разное: Такси «Твоя карма приехала»

Худ. литература: Дарья Шило. Книга «Изнанка зеркала»

Личности: Вячеслав Демидов. Книга «Безмерность Марины»

Читающий район

Литературный конкурс
подробнее

В рамках литературного конкурса «Купель» стартовал проект «Читающий район». В качестве основных тем предложены две: «Мой любимый учитель», «Судьба моей семьи – история Отчизны». Приглашаем откликнуться педагогов, учащихся школ России и принять участие в данном проекте.

Личности

Интересно о людях
оглавление раздела

Столп

О Столыпине много спорят. В чем-то он был исторически прав, где-то допустил тактические ошибки. Случалось, был излишне жесток, иногда свое честолюбие ставил впереди благоразумия. Но было в нем нечто, превышающее возможности его времени.

Художественная литература

Вечные ценности
оглавление раздела

Персики

Неужели он не сумеет перешагнуть через преграды сезонов, климатов и календарей, чтобы порадовать свою любимую сочным желтым или розовым плодом?

Страны и города

Интересно о местах
оглавление раздела

Городские прогулки. Нью-Йорк

Менее всего интересно гулять по Нью-Йорку. Там я выходил рано утром, когда все еще спали, и бродил по улицам вокруг гостиницы. Было скучно.

Деликатес

Душевно об изысканных кушаньях
оглавление раздела

Оливки, маслины

В Библии олива – символ возрождения, возвращения и воскресения. Оливой восхищались египтяне, греки считали ее священной. Оливковое масло горячит кровь, подгоняет сердце, заставляет много и вкусно есть, страстно и крепко любить, вообще жить долго и счастливо.

Самогон, купить самогонный аппарат

Разное

Интересно обо всём
оглавление раздела

Умеете ли вы чистить зубы?

Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что если бы каждый из нас правильно чистил зубы, через одно-два поколения это заболевание было бы ликвидировано. И все же большинство посетителей стоматологических кабинетов – люди, до сих пор не научившиеся чистить зубы.

Модная плитка для ванной из Испании

Свято-Троицкий Ионинский монастырь – история монастыря, фотогалерея, аудиотрансляции богослужений, ответы на вопросы, сведения для паломников.

© МОО «Наука и техника», 1997...2017
Яндекс цитирования сайта smbr.ru
Яндекс.Метрика