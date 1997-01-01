smbr.ru: Журнал «Сумбур»

Страны и города: Кучук-Ламбат в людях и судьбах
Худ. литература: Юрий Афанасьев. Повесть «Четвёртое измерение»
Разное: Такси «Твоя карма приехала»
Худ. литература: Дарья Шило. Книга «Изнанка зеркала»
В рамках литературного конкурса «Купель» стартовал проект «Читающий район». В качестве основных тем предложены две: «Мой любимый учитель», «Судьба моей семьи – история Отчизны». Приглашаем откликнуться педагогов, учащихся школ России и принять участие в данном проекте.
О Столыпине много спорят. В чем-то он был исторически прав, где-то допустил тактические ошибки. Случалось, был излишне жесток, иногда свое честолюбие ставил впереди благоразумия. Но было в нем нечто, превышающее возможности его времени.
Неужели он не сумеет перешагнуть через преграды сезонов, климатов и календарей, чтобы порадовать свою любимую сочным желтым или розовым плодом?
Менее всего интересно гулять по Нью-Йорку. Там я выходил рано утром, когда все еще спали, и бродил по улицам вокруг гостиницы. Было скучно.
В Библии олива – символ возрождения, возвращения и воскресения. Оливой восхищались египтяне, греки считали ее священной. Оливковое масло горячит кровь, подгоняет сердце, заставляет много и вкусно есть, страстно и крепко любить, вообще жить долго и счастливо.
Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что если бы каждый из нас правильно чистил зубы, через одно-два поколения это заболевание было бы ликвидировано. И все же большинство посетителей стоматологических кабинетов – люди, до сих пор не научившиеся чистить зубы.
Модная плитка для ванной из Испании
Свято-Троицкий Ионинский монастырь – история монастыря, фотогалерея, аудиотрансляции богослужений, ответы на вопросы, сведения для паломников.