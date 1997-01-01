smbr.ru: Журнал «Сумбур»

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Журнал «Сумбур»
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ЛичностиХуд. литератураСтраны и городаДеликатес
ЛичностиХуд. литератураСтраны и городаДеликатес

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Страны и города: Кучук-Ламбат в людях и судьбах

Худ. литература: Юрий Афанасьев. Повесть «Четвёртое измерение»

Разное: Такси «Твоя карма приехала»

Худ. литература: Дарья Шило. Книга «Изнанка зеркала»

Личности: Вячеслав Демидов. Книга «Безмерность Марины»

Читающий район

Литературный конкурс
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В рамках литературного конкурса «Купель» стартовал проект «Читающий район». В качестве основных тем предложены две: «Мой любимый учитель», «Судьба моей семьи – история Отчизны». Приглашаем откликнуться педагогов, учащихся школ России и принять участие в данном проекте.

Личности

Интересно о людях
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Милорад Павич

Сербского писателя Милорада Павича называют автором первой книги XXI века, рассказчиком, равным Гомеру. Сегодня Павич – один из самых популярных писателей планеты. Классик, и с этим никто не спорит.

Художественная литература

Вечные ценности
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Избавилась

Муж маркизы стал совершенно невыносим, и она решила от него избавиться. Однако это было не просто, что она не предпринимала, развод он не давал. Тогда она изобличила его, сыграв на слабости. Ловко у неё получилось.

Страны и города

Интересно о местах
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Китайская стена

Великая китайская стена – памятник трагический, рассказывающий о сказочном богатстве, спеси и могуществе китайских императоров и о напрасности бесчисленных жертв, ибо это сооружение так и не выполнило отведенной ему роли.

Деликатес

Душевно об изысканных кушаньях
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Сладкий Париж

Для тех, кто смотрел фильм «Шоколад» и погружался в состояние нирваны при виде замысловатых кондитерских изделий, будут чудесным подарком рецепты, занесённые мудрым северным ветром из Парижа.

Самогон, купить самогонный аппарат

Разное

Интересно обо всём
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Умеете ли вы чистить зубы?

Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что если бы каждый из нас правильно чистил зубы, через одно-два поколения это заболевание было бы ликвидировано. И все же большинство посетителей стоматологических кабинетов – люди, до сих пор не научившиеся чистить зубы.

Модная плитка для ванной из Испании

Свято-Троицкий Ионинский монастырь – история монастыря, фотогалерея, аудиотрансляции богослужений, ответы на вопросы, сведения для паломников.

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