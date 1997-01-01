smbr.ru: Журнал «Сумбур»

Страны и города: Кучук-Ламбат в людях и судьбах
Худ. литература: Юрий Афанасьев. Повесть «Четвёртое измерение»
Разное: Такси «Твоя карма приехала»
Худ. литература: Дарья Шило. Книга «Изнанка зеркала»
В рамках литературного конкурса «Купель» стартовал проект «Читающий район». В качестве основных тем предложены две: «Мой любимый учитель», «Судьба моей семьи – история Отчизны». Приглашаем откликнуться педагогов, учащихся школ России и принять участие в данном проекте.
Он либо гений, либо сумасшедший. Чудак, который стал строить здания немыслимых форм, где ни одной прямой линии, все волнистые, плавные, будто это не дом, а живое существо из камня. Безумные проекты Антонио Гуди не были признаны при жизни, а сам он умер нищим под колёсами трамвая.
Рассказ известного американского писателя О. Генри. Несколько минут чтения и масса удовольствия.
Менее всего интересно гулять по Нью-Йорку. Там я выходил рано утром, когда все еще спали, и бродил по улицам вокруг гостиницы. Было скучно.
Фуа гра относится к тем блюдам, которые, возможно, пробовал не каждый, но о которых наслышаны все. Воображение сразу начинает рисовать сверкающие хрусталем ресторанные залы с фарфоровой посудой и серебряными приборами. И кто бы мог подумать, что одним из величайших гастрономических деликатесов в человеческой истории станет обычная гусиная печень!
От подножия горы ведет много путей на вершину. Но какой бы из них ты ни избрал, поднявшись наверх, увидишь ту же луну, что и все остальные. Так говорится в старой японской притче. В мире есть много эффективных боевых школ. И любая из них способна привести тебя к победе.
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Свято-Троицкий Ионинский монастырь – история монастыря, фотогалерея, аудиотрансляции богослужений, ответы на вопросы, сведения для паломников.