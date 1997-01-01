smbr.ru: Журнал «Сумбур»

Страны и города: Кучук-Ламбат в людях и судьбах
Худ. литература: Юрий Афанасьев. Повесть «Четвёртое измерение»
Разное: Такси «Твоя карма приехала»
Худ. литература: Дарья Шило. Книга «Изнанка зеркала»
В рамках литературного конкурса «Купель» стартовал проект «Читающий район». В качестве основных тем предложены две: «Мой любимый учитель», «Судьба моей семьи – история Отчизны». Приглашаем откликнуться педагогов, учащихся школ России и принять участие в данном проекте.
Кутюрье Пако Рабанн – безудержный авангардист, чьи платья вряд ли могли бы существовать вне подиума. Всё, что давал миру прогресс, оказывалось в его лаборатории. Его обожали бунтари и интеллектуалы. Отказавшись от высокой моды, Рабанн занялся парфюмерией и философией.
На Петров день к нам съехалось много народу, – были именины отца, – и за обедом он был объявлен моим женихом. Но девятнадцатого июля Германия объявила России войну...
Метро – отдельный мир, заповедная страна, Новый свет в конце тоннеля. Несколько слов о подземках мира.
Слово «абсент» обещает многое – ощущение измененной, волшебно преобразившейся реальности, приключение из тех, что переживали Пикассо, Тулуз-Лотрек, Верлен, Рембо, Ван Гог. Они знали, что абсент – это билет в один конец, в страну, из которой не хочется возвращаться.
Краткие статьи, опровергающие распространенные заблуждения.
Модная плитка для ванной из Испании
Свято-Троицкий Ионинский монастырь – история монастыря, фотогалерея, аудиотрансляции богослужений, ответы на вопросы, сведения для паломников.