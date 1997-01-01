smbr.ru: Журнал «Сумбур»

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Журнал «Сумбур»
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ЛичностиХуд. литератураСтраны и городаДеликатес
ЛичностиХуд. литератураСтраны и городаДеликатес

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Страны и города: Кучук-Ламбат в людях и судьбах

Худ. литература: Юрий Афанасьев. Повесть «Четвёртое измерение»

Разное: Такси «Твоя карма приехала»

Худ. литература: Дарья Шило. Книга «Изнанка зеркала»

Личности: Вячеслав Демидов. Книга «Безмерность Марины»

Читающий район

Литературный конкурс
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В рамках литературного конкурса «Купель» стартовал проект «Читающий район». В качестве основных тем предложены две: «Мой любимый учитель», «Судьба моей семьи – история Отчизны». Приглашаем откликнуться педагогов, учащихся школ России и принять участие в данном проекте.

Личности

Интересно о людях
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Пако Рабанн

Кутюрье Пако Рабанн – безудержный авангардист, чьи платья вряд ли могли бы существовать вне подиума. Всё, что давал миру прогресс, оказывалось в его лаборатории. Его обожали бунтари и интеллектуалы. Отказавшись от высокой моды, Рабанн занялся парфюмерией и философией.

Художественная литература

Вечные ценности
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Холодная осень

На Петров день к нам съехалось много народу, – были именины отца, – и за обедом он был объявлен моим женихом. Но девятнадцатого июля Германия объявила России войну...

Страны и города

Интересно о местах
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Эти подземелья

Метро – отдельный мир, заповедная страна, Новый свет в конце тоннеля. Несколько слов о подземках мира.

Деликатес

Душевно об изысканных кушаньях
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Абсент

Слово «абсент» обещает многое – ощущение измененной, волшебно преобразившейся реальности, приключение из тех, что переживали Пикассо, Тулуз-Лотрек, Верлен, Рембо, Ван Гог. Они знали, что абсент – это билет в один конец, в страну, из которой не хочется возвращаться.

Самогон, купить самогонный аппарат

Разное

Интересно обо всём
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Исправитель ошибок

Краткие статьи, опровергающие распространенные заблуждения.

Модная плитка для ванной из Испании

Свято-Троицкий Ионинский монастырь – история монастыря, фотогалерея, аудиотрансляции богослужений, ответы на вопросы, сведения для паломников.

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