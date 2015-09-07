Деликатес

Душевно об изысканных кушаньях

Эпидемия полноты

В США проживает рекордное количество полных и очень полных людей. Этот феномен связан не с неумеренностью потребления пищи и низким уровнем активности, а, скорее, с глобальными изменениями в образе жизни человечества, которые происходят в течение последних десятилетий.

Борьбу с лишним весом выигрывают бизнесмены и шарлатаны

Еще недавно медицина не обращала внимания на лишний вес и не считала его проблемой. Более того, полные люди представляли идеал красоты. Лишний, по современным представлениям, вес являлся доказательством того, что его обладатель может позволить себе обильно питаться. Основы современной диетологии были заложены еще в 19 веке. По иронии судьбы, диетическая революция свершилась в самой «полной» индустриально развитой стране мира – в США.

Легенды о чае

Вряд ли какой-то другой напиток прошёл такой интересный исторический путь, как чай. Уже тысячелетия до нашей эры люди знали о преимуществах ароматного возбудителя.

175 лет жевательной резинке

В 1869 году в США был получен первый патент (№98304) на технологию изготовления жевательной резинки. По иронии судьбы, этот патент оказался абсолютно бесполезным – защищенная им рецептура и технология никогда не применялись для реального производства. Любопытно, что популярности жевательной резинки способствовали два не связанных между собой события – американский «сухой закон» и Вторая мировая война.

Пармская ветчина

Итальянские рестораны привычны во всех странах мира. Но в самой Италии вряд ли кто сможет сказать, что же такое итальянская кухня. Дело в том, что единой итальянской кухни нет. В каждом регионе свои пристрастия, свои кухни, свои ароматы.

Вина Нового Света

Новый Свет производит энергичные мощные вина с открытым, мягким и понятным характером. Рекомендации для тех, кто любит вино и умеет его ценить.

Лобстер

Лобстер – это благородный рак, требующий сноровки при разделке и обязующий залить его изысканным соусом. Несколько рецептов подготовят вас к гастрономической роскоши тех стран, где в морях водятся экзотические ракообразные.

Фасоль по-каталонски

Каталония в еде занимает промежуточное положение между колбасным раем Эстремадуры и чесночной ухмылкой Прованса. В целом каталонская стряпня незатейлива, но ее простота не от скудости фантазии.

Оливки, маслины

В Библии олива – символ возрождения, возвращения и воскресения. Оливой восхищались египтяне, греки считали ее священной. Оливковое масло горячит кровь, подгоняет сердце, заставляет много и вкусно есть, страстно и крепко любить, вообще жить долго и счастливо.

Шнапс

Шнапс – напиток немецкий, но настаивать его надо на хорошей русской водке. Описать и сравнить его с чем-то невозможно: аналогов нет. Поскольку шнапс в Германии пьют из микроскопических стопочек, катастрофических последствий эта смесь не дает.

Кьянти

Слово «кьянти», известное со средних веков как название благородных тосканских вин, сегодня может красоваться и на бутылке с легким кисловатым вином для сопровождения непритязательной пиццы, и на бутылке с настоящим шедевром виноделия. К тому же классификация итальянских вин настолько непроста, что всерьез разбираться в них способен только специалист.

Абсент

Слово «абсент» обещает многое – ощущение измененной, волшебно преобразившейся реальности, приключение из тех, что переживали Пикассо, Тулуз-Лотрек, Верлен, Рембо, Ван Гог. Они знали, что абсент – это билет в один конец, в страну, из которой не хочется возвращаться.

Новогоднее застолье

Новогодние праздники – время большой и вкусной еды. Еда превращается в способ общения: мы вместе идем в магазин и на рынок выбирать продукты, вместе готовим, вместе накрываем на стол, а на этапе, когда за стол садиться, «сообщников» становится очень много. Это светлые хорошие дни. Предлагаем вам несколько рецептов типично новогодних блюд.

Женьшень

Корейцы уверяют, что сама природа указала человеку на этот чудодейственный корень, сотворив его по образу человека. Поэтому ему и дано название «женьшень», что в переводе означает «человек-корень»: и чем больше он похож на человека, тем больше его ценность.

Сладкий Париж

Для тех, кто смотрел фильм «Шоколад» и погружался в состояние нирваны при виде замысловатых кондитерских изделий, будут чудесным подарком рецепты, занесённые мудрым северным ветром из Парижа.

Шартрез

Нет в мире напитка более таинственного, чем ликер «Шартрез». Он был изобретен монахами-картезианцами. Мята, горечавка, полынь... Рецепт напитка до сих пор хранится в строжайшем секрете в монастыре близ Гренобля и Шамбери.

Экзотические плоды

В чужом саду собирать фрукты так же приятно, как срывать цветы, только не все из них легко даются в руки, особенно экзотические, и, прежде чем тянуться за гуавой или там черимолой, надо выяснить, как это делается.

Сверчки в шоколаде

Они были такие аппетитные и хрустящие, чуть-чуть подсоленные и обвалянные в пряностях. Он взял их целую пригоршню, высыпал в рот и стал медленно жевать. Его лицо выражало неземное блаженство. Этот американец два дня рыскал по всему Бангкоку, пока не нашел ресторан с самым большим выбором жареных насекомых. Теперь он знал, что не впустую потратил деньги на путешествие в Таиланд.

Пармезан – сырный король

Название «пармезан» стало настолько привычным, что далеко не каждый сразу вспомнит, откуда родом этот сыр. Парадокс, но «русским» стал продукт, который производится исключительно на территории Италии, да еще в строго ограниченной области. Видимо, фраза «гений принадлежит всему человечеству» правомерна не только по отношению к людям.

Корейская морковка

Корейцам мы обязаны многим, без чего трудно представить свою жизнь. Бытовая техника LG и Samsung, автомобили Daewoo, Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, Олимпийские игры в Сеуле и, наконец, чемпионат мира по футболу. Но все это не главное. Главное – это корейская морковка.

Фуа гра

Фуа гра относится к тем блюдам, которые, возможно, пробовал не каждый, но о которых наслышаны все. Воображение сразу начинает рисовать сверкающие хрусталем ресторанные залы с фарфоровой посудой и серебряными приборами. И кто бы мог подумать, что одним из величайших гастрономических деликатесов в человеческой истории станет обычная гусиная печень!

Баварские колбаски

Считается, что на всей планете больше всего сосисок-колбасок поедают немцы. Чистая правда. Многие сотни лет в этих краях варят пиво и готовят колбасу. И успели добиться в этом деле огромных успехов: общепризнано, что самые лучшие колбасные изделия – немецкие. А самые вкусные из всех немецких колбасок – баварские.

Чаепитие

Многие народы считают чай своим национальным напитком, их чай за столетия знакомства приобрел особый, привычный только этим народам вкус. Русские на самом деле чаще пьют не водку, квас или кофе, а чай, причем черный и дешевый. Чайная церемония или чаепитие?